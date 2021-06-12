سعر الدولار اليوم السبت 12-6-2021 في البنوك المصرية: مستقر

سجلت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، حالة من الاستقرار المستمرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تسلط الضوء على سعر الدولار وفق آخر تعاملات تم تحديها في البنوك أمس الجمعة الموافق 11 يونيو، في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات صدرت قبل الجمعة 11 يونيو، نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع المصرف المتحد، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.92 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات قبل يوم الجمعة 11 يونيو، في بنك الإسكندرية، 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات قبل يوم الجمعة 11 يونيو، إلى نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الريال السعودي 4.01 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.