شروط الحصول على رخصة صيد الأسماك للمراكب بدمياط

تعد مهنة الصيد واحدة من المهن التي تشتهر بها محافظة دمياط منذ زمن بعيد، حيث يعمل بها عشرات الآلاف من الصيادين، ويرتكز صيادو دمياط في عدة مناطق كـ«مدينة عزبة البرج، قرية الشيخ ضرغام، مدينة رأس البر، قرى الرطمة، طبل، وكفر حميدو».

اقرأ أيضًا.. صيادو الشانشولا في دمياط.. أزمات متلاحقة وأعباء بالجملة

وتمتلك محافظة دمياط ما يتخطى الـ2000 مركب، يعمل صياديها بنطاق بحري البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

خطوات تجديد رخصة صيد للمراكب

وتعد حرفة الصيد هي المهنة الأساسية لأبناء مدينة عزبة البرج يتوارثها الأبناء أبا عن جد، وتمتلك مدينة عزبة البرج وحدها ما يتخطى 60% من قوة أسطول الصيد المصري، وقبل سنوات توقف إصدار تراخيص صيد جديدة للمراكب، وباتت التراخيص التي تستخرج تتمثل في تجديد رخصة الصيد فحسب، ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن خطوات إصدار تجديد رخصة الصيد.

1- تقديم طلب تجديد رخصة صيد بمكتب المصايد بجمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج.

2- يشترط أن تكون التأمينات الاجتماعية سارية.

3- تقديم بطاقة ضريبية تخص سنة الترخيص.

4- تقديم ترخيص ملاحة ساري.

5- يشترط أن تكون الحالة العامة للمركب المقدم أوراق تجديد رخصتها جيدة

6- قيام قيادات مكتب المصايد بمعاينة المركب والغزل والتعرف على مواصفات المركب ونوع الحرفة.

7- دفع قيمة مبلغ التأمين الإجباري والذي يختلف وفقا لقوة المركب وذلك خاص بالمراكب الآلية وليست الشرعية.

8- الحصول على تجديد رخصة الصيد والذي يختلف وفقا لقوة المركب المقدرة بعدد الأحصنة من 40 حصانًا لـ300 حصان.

9 - الحصول على ورقة كتابية تفيد تجديد رخصة الصيد لحين الحصول على التجديد المميكن خلال أسبوعين كحد أقصى.