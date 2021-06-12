الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة وطقس لطيف ليلا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على استمرار الأجواء الحارة على القاهرة والوجه البحري لتسجل القاهرة غدا من 35 درجة إلى 36 درجة، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا أما في ساعات الليل يسود طقس لطيف شمالا معتدل على جنوب البلاد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس صيفي لطيف بعد انكسار الموجة الحارة التي استمرت خلال الأسبوع الماضي، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

درجات حرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة

درجة حرارة يوم الأحد

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة

درجة حرارة الإثنين

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة

درجة حرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة