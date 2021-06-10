«الأرصاد» تعلن انخفاض الحرارة 6 درجات.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة؛ إذ تنخفض درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية، بعد الموجة الحارة التي ضرب البلاد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت الأرصاد أن موعد انكسار الموجة الحارة سيكون من بداية الأسبوع المقبل؛ إذ يسود طقسا صيفيا معتدلا على المحافظات كافة، وتصل الحرارة إلى 34 في محافظات القاهرة الكبري والجيزة، و27 درجة في محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد لن تستمر خلال الأسبوع المقبل؛ إذ يسود طقسا لطيفا خلال الأيام المقبلة، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والصعيد.

درجة الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الجمعة:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة المتوقعة السبت:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.