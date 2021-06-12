13 معلومة عن محمد عوض في ذكرى ميلاده: زوجته رحلت بعد وفاته بـ40 يوما

89 عامًا تمر على ميلاد «شرارة الكوميديا» الفنان محمد عوض، باعتباره من من مواليد 12 يونيو عام 1932، والذي سطر باسمه وتلقائيته بصمة بارزة في عالم الكوميديا والضحك، سواء في السينما أو التليفزيون أو على خشبة المسرح أو أمام ميكروفون الإذاعة.

أبرز المعلومات عن محمد عوض أحد نجوم الكوميديا في القرن الماضي

وفي ذكرى ميلاد الفنان محمد عوض، ترصد«الوطن» أبرز المعلومات عنه في السطور التالية:

- تمنى أن يصبح ضابطًا في البحرية، ولكنه درس الفلسفة بكلية الآداب قبل دراسة التمثيل بمعهد الفنون المسرحية.

- تزوج من صديقته بمعهد الفنون المسرحية قوت القلوب عبدالوهاب، وعاشت معه حياة مليئة بالحب والفن، ورحلت بعد وفاته بـ40 يومًا متأثرة بحزنها عليه.

- أب لثلاثة من الأبناء، هم «عادل» و«عاطف» و«علاء».

- نجله الأول المخرج عادل عوض تزوج من الفنانة راندا، وأنجبا ابنتيهما الفنانة الشابة جميلة عوض.

- نجله الثاني مصمم الاستعراضات عاطف عوض، والذي سبق له الزواج من الفنانة رانيا فريد شوقي وأنجب ابنتيهما فريدة وملك.

- نجله الثالث علاء عوض عمل بالتمثيل فترة ومن أشهر أعماله مسلسل «عائلة شلش»، وصدر ضده حكم بالسجن 7 سنوات عام 2011 بتهمة حيازة المواد المخدرة.

- لعب دورًا وطنيًا بعد هزيمة 1967، من خلاله حمله الخضروات والفواكه التي كان الفلاحون يرسلونها إلى الجنود على الجبهة.

- رصيده الفني يزيد عن 150 عملًا مابين سينما ودراما ومسرح.

- عدد من نجمات السينما وقفن أمامه مثل سعاد حسني، وناهد شريف، وبوسي، وشويكار، ونبيلة عبيد، وليلى علوي، وجورجينا رزق، وماجدة الخطيب.

- من أشهر أدوراه شخصية عاطف الأشموني مؤلف الجنة البائسة في مسرحية «جلفدان هانم».

- جسد شخصية «شرارة» في المسلسل الكوميدي «برج الحظ»، وهو الشخص الذي يعتقد الأخرون أنه منحوس ويعرض من حوله للنحس.

- شارك في فيلم الأطفال «toy story» الجزء الأول بنسخته المدبلجة للعربية عام 1995 وجسد شخصية سلنكي.

- توفى يوم 27 فبراير عام 1997 بعد صراع مع مرض السرطان.