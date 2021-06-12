«لو هتشطب شقتك».. قائمة أسعار المواسير الجديدة بعد الزيادة

بإمكان المقبلين على الزواج، ممن يستعدون بأعمال تشطيب شقة الزوجية، أن يتعرفوا على أسعار المواسير الجديدة بعد ارتفاعها اعتباراً من الأسبوع الماضي.

وحصلت «الوطن» على قائمة أسعار مواسير المياه وأسعار الـpvc والبولي إثيلين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية، حيث كانت أسعار الشحن عالميا شهدت صعودا كبيرا وصل لمستويات قياسية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، لا سيما مع توقف حركة التجارة.

أسعار المواسير الجديدة

19 ألف جنيه زيادة في أسعار المواسير

وارتفع طن المواسير من 19 ألف لـ38 ألف جنيها، لكافة الأنواع، مثل: "الشريف ومتى والنيل ومصر الحجاز ومصر النور"، وارتفع سعر طن الـ pvc لـ 32 ألف جنيه، مقابل 20 ألف جنيه خلال الفترة الماضية.

وقال متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الشحن عالميا شهدت زيادات كبيرة خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفعت الأسعار بنسب كبيرة جدا، وهو ما سيؤثر على المنتج النهائي في الأسواق المصرية بنسبة تتراوح بين 25 و30%، تأثرا بزيادة أسعار الشحن.

وأرجع رئيس اللجنة في تصريحات لـ«الوطن»، سبب الزيادة في أسعار مواسير المياه، إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والسلع في الوقت الذي تعاني فيه شركات الشحن من نقص الحاويات الفارغة، مع تسبب الجائحة في توقف الإنتاج بغالبية المصانع.

لا تعامل إلا بالكاش في بيع المواسير

وكشف متى، عن أن ارتفاع أسعار مواسير المياه أثر على التعاملات التجارية من خلال عدم التعامل إلا بالكاش ومنع التعامل بالنوتة أو الأجل، والشراء حسب الطلب مع تراجع كبير في المعروض، كما كشف أن مع زيادة الأسعار عالميا تتغير القوائم السعرية يوميًا.

وقبل أسابيع، حصلت «الوطن» على القائمة الكاملة لأسعار الأدوات الصحية والسباكة، بعد ارتفاعها حتى 40%، ما يشكل صدمة قوية للمقبلين على الزواج، والراغبين في تأسيس منازلهم، وينذر أيضا بارتفاع تكاليف تشطيب الشقق والعقارات الفترة المقبلة.

وقال بعض التجار، إن الخامات ارتفعت بنسبة 40% كالمواسير، والسيفون الأوروبي 15%، والنحاس صيني المنشأ 15%، فضلًا عن الخلاطات «الحنفيات المستوردة» بنسبة وصلت 20%، إثر تأخر وصول البضائع إلى الموانئ لمدة تصل إلى 25 يوما، بالنسبة للبضائع الأوروبية، و30 يوما للبضائع القادمة من آسيا، خاصة الصين والهند.