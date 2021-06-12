تعرف على شروط الحصول على رخصة صيد الزريعة السمكية في دمياط

تختلف اشتراطات الحصول على تصريح رخصة صيد الزريعة السمكية عن المراكب ويعمل بتلك المهنة المئات من أبناء محافظة دمياط، على الرغم من خطورتها كونها تلتهم الثروة السمكية حال عدم تقنينه لذا وضعت الدولة شروطا للصيد حال عدم توافرها يتم معاقبة المخالف.

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تعرف في السطور التالية خطوات الحصول على رخصة لصيد الزريعة السمكية ..

1 - صورة بطاقة الرقم القومي سارية، شرط أن تكون المهنة "صياد".

2- تقديم ما يفيد بالتأمين على الشخص كصياد.

3- محل الإقامة في محافظة دمياط التي تتبعها مناطق تجميع الزريعة.

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4 - تقديم أصل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة برئيس وأفراد المجموعة، موجه للثروة السمكية.

5 - إقرار موقّع بقبول تنفيذ القرارات اللازمة والتعليمات الصادرة من الهيئة.

6- 3 صور رخصة فلوكة درجة ثالثة سارية، حال استخدام فلوكة.

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7 - 3 صورة رخصة سيارة نقل خفيف سارية، حال استخدام سيارة.

8 - ألا يكون المتقدم صاحبا أو شريكا في مزرعة (ملك – إيجار).

9 - تقدم الطلبات للإدارة باسم رئيس المجموعة، وأسماء أفراد المجموعة، ومكان الصيد لها، مع استيفائها الشروط المطلوبة.

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وتُعرض الطلبات المقدمة على لجنة خاصة، بعد عرضها على الجهات الأمنية المختصة للموافقة عليها.

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