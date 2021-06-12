تفاصيل وظائف خالية في بنك القاهرة وشركة فيزا.. منها للعمل داخل القاهرة

طرح كل من بنك القاهرة وشركة فيزا وظائف شاغرة للعمل لديهم بشروط ومهام ومسؤوليات يتوجب على طالب الوظيفة أن تتوافر لديه، واستمرارا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» على مدار الساعة تستعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة.

وظيفة بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن توافر فرصة عمل خالية، وهي مساعد مدير العلاقات المصرفية للشركات وتفاصيلها كالتالي:

مهام ومسؤوليات وظيفة بنك القاهرة

- بارع في إعداد مذكرات عروض الائتمان CPMs التي تقدم حزمة التسهيلات المقترحة والشروط والأحكام المرتبطة بها، مع تحليل مفصل كامل، ودراسة السوق، والربحية.

- نشر البيانات المالية المدققة في الشكل القياسي «فروق الأسعار» لاشتقاق النسب ذات الصلة بتحليل كل حساب على حدة ودراسة الملاحظات على البيانات المالية المدققة التي ينبغي أن تؤثر التحليل المشار إليه.

- عرض ومناقشة حالة العميل مع المخاطر حتى يتم الحصول على الخطوة النهائية للموافقة النهائية في إطار زمني معقول أثناء تلبية طلب العميل.

- إدارة محفظة حسابات بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسبة بيع متقاطع لمنتجات مصرفية مختلفة إلى المحفظة الحالية والمستقبلية.

- تحقيق الهدف الذي حدده رئيس الفريق من حيث الأصول والخصوم وطلب حسابات جديدة.

- المسؤولية الكاملة عن التجديدات والتمديدات في الوقت المحدد وإعداد جميع المذكرات الداخلية المتعلقة بمعالجة حسابات الائتمان.

- حضور مكالمات العملاء مع رئيس الفريق / أو رئيس المجموعة ذي الصلة، وإعداد مذكرات الاتصال التي تلخص المشكلات الرئيسية التي ظهرت أثناء مكالمة العميل.

- تطوير استراتيجيات مركزة لاكتساب العملاء المختارين والاحتفاظ بهم وتنميتهم.

- توقع العقبات الداخلية التي يواجهها العميل وحلها بشعور من الإلحاح والبحث باستمرار عن الطريقة الصحيحة لإنجاز الأمور للعميل.

- إعداد تقارير أعمال منتظمة لإدارة البنك.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس «أو أعلى» في إدارة الأعمال أو المالية أو التخصصات ذات الصلة.

- يملك خيرة من 2 إلى 4 سنوات في مجال الخدمات المصرفية للشركات.

- أن يكون أكمل بنجاح دورة الائتمان.

- لديه معرفة قوية بالسوق.

- يملك مهارات التعامل والتواصل السليم.

- لديه مهارات كتابية وتحليلية قوية.

- يمتلك مهارات العرض والتفاوض جيدة.

- لديه مهارات حل المشكلات والتفاوض أمر لا بد منه.

- وأخيرًا إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

وظيفة شركة فيزا

كما أعلنت شركة فيزا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي مدير مشاركة الشركاء Partner Engagement Manager، وذلك للعمل لدى الشركة بالقاهرة، وتفصيل الوظيفة كالتالي:

المهام والمسؤوليات المطلوبة

- الإشراف على عمليات التنفيذ وتنسيقها وتقديم إرشادات تكامل استشارية حسب الحاجة لمساعدة الشريك في إعداد تجار حلول Acquirer الجدد.

- تثقيف شركاء حلول Acquirer حول كيفية مساهمة منتجات ووظائف CyberSource الجديدة في نماذج أعمالهم وتعزيزها.

- إدارة التصعيد حتى يتم حل المشاكل.

- العمل مع مجموعة من شركاء حلول Acquirer متوسطي الحجم لتطوير أفضل الممارسات للتنفيذ التقني والدعم.

- تحديد عمليات المشاركة بين شركاء حلول Acquirer وتجارهم النهائيين وفرق CyberSource.

- دافع عن طلبات تحسين المنتج من خلال فرقنا متعددة الوظائف وكن صوت جاهزية المنتج للشريك.

- قيادة الدورات التدريبية وورش العمل حول المنتجات ؛ استفد من فرق التدريب الداخلية لإنشاء أفضل تدريب في فئته لفرق دعم الشركاء وعملاء الشريك.

- بناء والحفاظ على معرفة عميقة بالمنتج في منتجات وخدمات CyberSource.

- المشاركة مع فرق التحالف / نجاح الشريك لبناء علاقات مع جهات الاتصال الفنية والتجارية مع شركاء حلول Acquirer.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- شهادة جامعية أو خبرة معادلة.

- خبرة في دعم العملاء / إدارة الحساب الفني.

- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابةالقدرة على تحديد أولويات وإدارة المشاريع والقضايا المتزامنة بمهارة.

- مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفويةخبرة في العمل مع فرق متعددة الوظائف / عبر الإدارات والافتراضية.

- مبتدئ يتمتع بمهارات قوية في التنظيم وإدارة القرار.

- يجب أن يعمل بشكل جيد كجزء من فريق افتراضي.

- يجب إثبات قدرات حل المشكلات المعقدة القوية.

- لديه كفاءة في مجموعة المهارات الفنية، مثل مبادئ الشبكات أو الترميز.