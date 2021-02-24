لخريجي كليات علوم الحاسب.. وظائف شاغرة في بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لـ وظائف شاغرة للعمل في وظيفة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية، لخريجي حاسبات ومعلومات، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيلالوظائف التي تم الإعلان عنها من جانب بنك القاهرة، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات في مجال دعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون لديه خبرة في معالجة العمليات ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو هندسة الاتصالات.

مميزات العمل

- التعامل مع جميع حوادث خدمات تطبيقات المؤسسات اليومية وطلبات الخدمة ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المتفق عليها وضمان توفر خدمة عالية والعمل كمالك لخدمات تطبيقات BDC.

- إدارة وصيانة جميع خدمات التطبيقات من أجل تقديم خدمة موثوقة وفقًا لاتفاقية مستوى الخدمة.

- ملكية الخدمة من البداية إلى النهاية والتي ستتطلب التفاعل مع الأعمال والبنية التحتية والأمن والبائعين.

- ضمان المراقبة في مكانها لجميع الخدمات المدعومة.

- تلبية أداء الأنظمة العالي وتوافرها لجميع أنظمة الواجهة الخلفية باستثناء الانقطاع المخطط له.

- متابعة الفحوصات الصحية اليومية وإصلاح المشكلات بمجرد ظهورها على الخادم.

- التأكد من حل تذاكر المشاكل (TTS) المخصصة للأنظمة المدعومة داخل اتفاقية مستوى الخدمة.

- صناعة إخطار واضح بأي مشاكل في الإنتاج وتقرير IR وتصعيد القضايا المثارة وإبلاغها لفريق الدعم المناسب.

- مواكبة إصدارات المنتجات الجديدة والإصدارات الجديدة.

- نقل المعرفة إلى خط الدعم الأول.

- نقل المعرفة للقادمين الجدد في فريق الدعم.

- التأكد من استخدام بيئة ما قبل الإنتاج لاختبار الأنشطة قبل إطلاق خدمة جديدة.

- التأكد من الحفاظ على بيئة ما قبل الإنتاج مماثلة لمنصة الإنتاج.

- إدارة أي أزمة تتعلق بالنظام وتتبع عملية إدارة الأزمات.