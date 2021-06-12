أسعار ومواصفات «فولكس فاجن تيجوان» في السوق المصري: فئتان

يحظى السوق المصري بالعديد من العلامات التجارية المختلفة لشركات السيارات العالمية، سواء كانت أوروبية أو صينية أو يابانية أو كورية، حيث تحرص الشركات بشكل مستمر على طرح الطرازات والموديلات الجديدة، ومن بين تلك العلامات التي تحظى بمبيعات قوية «فولكس فاجن تيجوان».

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، القائمة السعرية الجديدة للسيارة «فولكس فاجن تيجوان»، والمواصفات الخاصة بها، بحسب ما أعلنه وكيل السيارة بمصر.

مواصفات «فولكس فاجن تيجوان»

- تضم السيارة محركًا بسعة 1400 سي سي - تربو، ويولد قوة 150 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم لدوران 250 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4.

أما عن أبعاد السيارة فتأتي بطول كلي 4486 مم العرض الكلي 1839 مم، والارتفاع الكلي 1664 مم، وقاعدة العجلات 2681 مم.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 215 كيلومتر /ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية، بها ناقل سرعة أوتوماتيك من نوع DSG، مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 عدد 6.7 لترات من الوقود.

- حجم الشنطة 615 لترًا.

- سعة خزان الوقود 58 لترًا.

- السيارة بضمان الضمان 100 ألف كم أو 3 سنوات، أيهما أقرب.

مواصفات الأمان والسلامة

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أما عن أنظمة الصوت فالسيارة مزودة بنظام تحكم في الطاره، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث.

فئات فولكس فاجن تيجون

- يجرى تصنيع السيارة وتجميعها في ألمانيا، وهي بفئتين مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية بنحو:

1-الفئة الأولى: أتوماتيك / ELEGANCE 2021 بسعر 570,000 جنيه.

2- الفئة الثانية: أتوماتيك / R-LINE 2021 بسعر 645,900 جنيه.