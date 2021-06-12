«أسيوط» تعلن انطلاق حملة للتبرع بالدم بمراكز الشباب

نظمت محافظة أسيوط، حملة مكبرة بمراكز الشباب؛ وذلك للتبرع بالدم لصالح مستشفيات الصحة وبنك الدم الإقليمي بالمحافظة، تحت شعار «مراكز شباب مجتمعية» و«قطرة دم تساوي حياة»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتحت إشراف اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

من جهته، حث محافظ أسيوط، الشباب والمواطنين على التبرع، مضيفًا أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أعلن تنظيم فعاليات الحملة بجميع مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن الحملة التي نظمتها المحافظة للتبرع بالدم من ديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية الصحة والمركز الإقليمي لنقل الدم بأسيوط وجامعة أسيوط، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، تسجيل بيانات الراغبين في التبرع بالدم في كشوف تتضمن الاسم والرقم القومي ورقم التليفون، وعند اكتمال عدد مناسب وكبير من الذين سجلوا بالمركز، ويتم التنسيق مع مديرية الصحة وتوجيه سيارة نقل الدم للمركز.

ودعا المواطنين للمشاركة في التبرع بالدم سواء خلال الحملة أو في المركز الإقليمي لنقل الدم أو في المستشفيات العامة والجامعية ومراكز الشباب والتخلص من المخاوف التي تسيطر على البعض خلال عملية نقل الدم.

ولفت إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين وتقديم حياة طويلة لمصاب أو مريض وخاصة لأحداث الطوارئ مثل حوادث الطرق وحالات الأمراض المزمنة.

وتابع أن الفريق الطبي المشارك في الحملة على كفاءة عالية لاستقبال المتبرعين وإجراء الاختبارات الصحية قبل التبرع؛ للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة في الحملة لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم والذي يبرز القيم الإنسانية الجميلة ويفعل دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم المساعدة والعون لإنقاذ حياة المرضى، خاصة مرضى الطوارئ والحالات الحرجة انطلاقًا من الدور والواجب الإنساني لهم في بناء الانسان المصري موضحاً أن التبرع بالدم كل 3 أشهر مفيد للصحة ولتجديد الدم.