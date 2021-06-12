مستشفى عبدالناصر بالإسكندرية ينعي طبيب عظام توفى بكورونا

حالة من الحزن سيطرت على أهالي الإسكندرية وأطباء المدينة الساحلية، وذلك بعد رحيل الطبيب عمر الطباخ، استشاري جراحة العظام بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

شهيد آخر لكورونا بين أطباء الإسكندرية

الطبيب عمر الطباخ، انضم إلى قائمة شهداء فيروس كورونا المستجد من الطواقم الطبية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أيام، وظل في صراع مع الفيروس إلى أن وافته المنية اليوم السبت.

ونعت نقابة الأطباء ومستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي الطبيب الراحل، إثر إصابته بفيروس كورونا، كما وصل الحزن إلى صفحات وجروبات المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً وأن الطبيب معروف لدى الكثيرين من مرضى التأمين الصحي بالإسكندرية، وكان محبوباً بين غالبية المرضي.

«كورونا خطف خيرة شباب الأطباء»، هكذا نعاه زملاؤه، الذين أكدوا أن الدكتور عمر الطباخ كان معروفاً بحسن تعامله مع المرضى، وحسن أخلاقه، وابتسامته التي لا تفارق وجهه، إضافة إلى علمه الغزير، وحبه للعمل والتواجد في المستشفى وإسعاف المرضى، مطالبين الجميع بالدعاء له بالمغفرة، بعد انضمامه إلى قائمة شهداء فيروس كورونا لأطباء الإسكندرية.

وشهدت مدينة الإسكندرية وفاة عدد كبير من الأطباء خلال الموجه الثالثة لفيروس كورونا، ووفاة أستاذة جامعية، إضافة إلى الكاتب الشاب أحمد مدحت، وعدد من الأهالي، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في الموجه الثالثة، من بينهم الدكتور صلاح هريدي، أستاذ الفنون الجميلة.

رحيل أحمد مدحت متأثراً بكورونا

وانتاب الحزن أهالي المدينة الساحلية بعد رحيل الكاتب الشاب أحمد مدحت، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بينما كان يخضع للعلاج داخل مستشفى العجمي العام للحجر الصحي.