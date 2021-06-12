رجال الأعمال الأفارقة: منتدى الاستثمار فرصة لتحقيق الشراكات الأفريقية

قال المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، أن القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن العالم كله حاليًا يهدف للاستثمار في القارة السمراء واستثمار ثرواتها، ما يحتم خلق بيئة من الأعمال المشتركة والتعاون المشترك بين الدول الأفريقية في استثمار ثروات القارة.

واكد «الغزاوي»، أن تنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية من 11 - 14 يونيو2021 بشرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة افريقية ورجال أعمال ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، سيكون له دور كبير في توثيق أواصر التعاون والعمل المشترك في التنمية والاستثمار بالقارة.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة، بجهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والهادفة لتنمية وتطوير القارة الأفريقية وخلق فرص العمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن فكرة تعزيز الفرص الاستثمارية بالقارة يعني خلق أسواق عمل جديدة تستوعب عددًا كبيرًا جدًا من المتعطلين عن العمل، والحد من البطالة، ما يتيح نوعًا من الرخاء الاجتماعي بالدول.

وأكد «الغزاوي» أن المنتدى سيعزز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، وسيكون له دور كبير في تحقيق طفرة كبيرة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميًا.

ودعا رئيس لجنة الطاقة مجتمع الأعمال إلى أن يكون مستعدًا لمواكبة جهود الحكومات في مزيد من الاستثمار بمختلف المجالات، وأن يكون اتخاذ القرار بالعمل داخل القارة هو الأساس، بحيث يستفيد أبناء القارة بثرواتها ولا تذهب للأجانب ورؤس الاموال الأجنبية، وهذا يستلزم نوعًا من التحالفات والشراكات بين الشركات الأفريقية للاستثمار، خاصةً في البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق والمياه.

وأوضح أن فكرة إعادة الإعمار بدول الجوار لمصر، مثل إعمار ليبيا وغزة وغيرها هي بداية حقيقية ورسالة تأكيد أننا اولى بإعادة بناء وإعمار الدول الشقيقة، بما لدينا من خبرات ومؤهلات وإمكانات كبيرة تمكننا من تحقيق عملية الإعمار.

وأكد أن مصر لها تجارب كثيرة وكبيرة في أفريقيا بشركاتها العملاقة، من عمل بنية تحتية وإنشاء سدود وغيرها الكثير.