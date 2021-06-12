الأنبا بافلي: البابا تواضروس رقيب على أموال الكنائس وحياة الناس

أكد الأنبا بافلي، أسقف شباب الإسكندرية وقطاع المنتزه، أنه رغم وجود 3 أساقفة في الإسكندرية إلا أنها غير متروكة من قبل البابا تواضروس الثاني، لافتا إلى أن البابا هو أسقفها الأعلى، مشيرا إلى أن قرار تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات جاء بهدف تركيز الخدمة.

أسقف المنتزه: البابا تواضروس هو أسقف الإسكندرية وناظرها

وأضاف أسقف المنتزه، في كلمته على هامش تدشين كنيسة القديسين بالإسكندرية بيد البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، أن الأسقف هو ناظرها من الأعلى، حيث أن الله عند رسامته أعطاه عيون ينظر عليها بنظرة المسيح.

أسقف المنتزه: البابا تواضروس رقيب على الكنيسة وموحد لأبنائها

وأوضح أن البابا رقيب على أموال الكنائس والإيمان والخدمة الكنسية وعلى حياة الناس، لافتا إلى أن المراقبة هنا بمفهوم المحبة لا المعايرة، فهي كمراقبة الأب والام على أبنائهم، مشيرا إلى أن البابا هو موحد لكل الأطراف في الكنائس، يساعد البسطاء من الأغنياء، يقرب وجهات النظر، ويوحد الشعب كله.

البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسين بالإسكندرية

جاء ذلك على هامش تدشين البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، مذابح وأيقونات كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر، بمناسبة مرور 50 عام على الكنيسة، وذلك وسط حضور شعبي قليل من المصلين عبر نظام الدعوات الشخصية والحجز المسبق تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبحضور أساقفة قطاعات الإسكندرية: الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كنيسة القديسين كنيسة الشهداء

وتتميز كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر، بمكانة كبرى في الإسكندرية، كونها موطن حادث التفجير في عام 2011 الذي يعرف باسم تفجير كنيسة القديسين.