أسماء مذابح كنيسة القديسين بالإسكندرية بعد تدشينها.. تعرف عليها

دشن البابا تواضروس الثاني ثلاثة مذابح في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية التابعة لكنائس قطاع المنتزه، وذلك في الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد المتنيح القمص بيشوي كامل حيث أقيم أول قداس بها يوم عيد الرسل عام 1971.

أسماء مذابح كنيسة القديسين بالإسكندرية بعد تدشين البابا لها

وجرى تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس البابا بطرس خاتم الشهداء والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء مريم ومذبح الكنيسة الموجودة، بالطابق السفلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديس مار مرقس الرسول.

كما تم تدشين أيقونة البانطوكراتور «ضابط الكل» في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات.

شارك في صلوات التدشين الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة وبعض من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد محدود الشعب.

التدشين يعتبر عيد ميلاد للكنيسة

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال عظة التدشين، إن التدشين يعتبر عيد ميلاد للكنيسة ويكون هذا هو الأحتفال المحلي التي تحتفل به الكنيسة وعيدها الخاص، لافتاً إلى أن الكنيسة التي يبلغ عمرها سنين كثيرة، تبدأ الصلوات باستخدام اللوح المقدس وهو حل مؤقت حتى يأتي وقت التدشين.

التدشين يتم مرة واحدة في عمر الكنيسة

وأضاف بطريرك الإسكندرية، أن التدشين يتم مرة واحدة في عمر الكنيسة مثل المعمودية ونستخدم زيت الميرون وهو زيت التخصيص والتقديس مثل ما نستخدمة في سر المسحة المقدسة، مشيراً إلى أن معظم صلوات التدشين من صلوات تدشين هيكل سليمان، وهذه الصلوات تدور حول بعض المعاني أولها معنى الرحمة والإنسان عندما يتقابل مع الله يجب أن يطلب منه الرحمة.

كنيسة القديسين لها مكانة كبرى في الإسكندرية

وتتميز كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر، بمكانة كبرى في الإسكندرية، كونها موطن حادث التفجير في عام 2011 الذي يعرف باسم تفجير كنيسة القديسين.