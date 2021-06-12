عاجل.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول السد الإثيوبي في قطر
كتب:
محمد حسن عامر
03:25 م | السبت 12 يونيو 2021
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول السد الإثيوبي في قطر
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء المقبل، لبحث تطورات أزمة السد الإثيوبي في ظل تعثر المفاوضات والتعنت الإثيوبي.
وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.