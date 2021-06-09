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وزيرا الخارجية والموارد المائية يتوجهان إلى الخرطوم للتباحث حول ملف السد الإثيوبي

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الوطن
09:34 ص | الأربعاء 09 يونيو 2021
وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري

وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري

توجّه وزيرا الخارجية سامح شكري، والموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، صباح اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية السد الإثيوبي.

ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، فضلا عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين، بمقر وزارة الخارجية السودانية.

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