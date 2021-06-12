«هزار قلب جد».. عاطل يقتل زميله في مشاجرة ببنها

لقي شاب مصرعه في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، قبل قليل، على يد زميله، سدد إليه طعنة نافذة بمطواة، أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهما، بدأت بـ«هزار ثقيل»، حيث تم نقل جثة القتيل للمستشفى وإلقاء القبض على المتهم، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطاراً من العميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، بمقتل أحد الأشخاص في مشاجرة، بدائرة قسم شرطة أول بنها، وعلى الفور، انتقل فريق من قيادات المديرية ومباحث القسم إلى محل الواقعة، في منطقة «منشية النور»، بدائرة القسم.

وتببن من التحريات ان المجني عليه يُدعى «سيف ع.»، 21 سنة، لقي مصرعه خلال مشاجرة مع صديقة «عمرو ي.»، 20 سنة، عاطل، بسبب «وصلة هزار»، تسببت في مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام المتهم على أثرها بطعن المجني عليه بمطواة، مما تسبب في إصابته بجرح نافذ في منطقة الصدر، أودى بحياته أثناء محاولة إسعافه.

تمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى بنها العام، حيث جرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والد المجني عليه، موظف، أكد ما جاء في التحريات، واعترف المتهم بأنه خلال وصلة هزار بينه وبين صديقه المجني عليه، نشبت مشاجرة بينهما، ولم يدر بنفسه إلا وهو يطعنه في صدره، مشيراً إلى أنه لم يكن يقصد قتله، خاصةً وأنهما صديقان، وحدث خلاف بينهما، وأنه طعنه بالمطواة «في لحظة غضب»، على حد قوله.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وملابساتها.