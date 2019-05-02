مزّق بائع جسد زميله بمطواة في مشاجرة بينهما، بسبب خلاف على فرش البضائع في بنها، وتحرر محضر بالواقعة رقم 3354 جنح قسم أول بنها لسنه 2019، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ لقسم أول بنها من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "هاني ر" (34 عاما) بائع متجول، مصاب بجرح نافذ، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"السيد ع. ا" (49 عاما) بائع متجول ومسجل فرض سيطرة، حال وجودهما في منطقة وابور الثلج دائرة القسم، بسبب خلاف على مظلة لفرش البضائع، تطورت إلى مشاجرة اعتدى على أثرها المتهم على المصاب بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته، وفرّ هاربا.

وضبطت المباحث المتهم، وتبيّن إصابته بجرح قطعي في الرأس، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المبيّن، واتهم المجني عليه بإحداث إصابته، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم عقب الواقعة بإلقائه في الرياح التوفيقي.