«المهندسين» تناقش الاستثمار في الفضاء في ندوة عبر «زووم»

نظمت شعبة الهندسة الميكانيكية التابعة لـ نقابة المهندسين برئاسة المهندس عادل درويش، محاضرتها الثانية عشر على تطبيق «زووم»، تحت عنوان «الاستثمار فى الفضاء» حاضر فيها الدكتور عقيد مهندس أحمد فرج ، وأدارها المهندس محمد عبدالمجيد وكيل الشعبة، كما شهدت حضور عدد كبير من المهندسين والطلبة وأعضاء مجلس النقابة.

رأس المال والاستثمارات

وتناولت المحاضرة التى أعلنت النقابة تفاصيلها، رأس المال والاستثمارات التي تنفقها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا فى مجال الفضاء، واستعرضت المحاضرة تجارب عدد من الدول الشقيقة فى مجال الفضاء أخرها مشروع «مسبار الأمل» للإمارات، والذى وصل المريخ فى مارس 2021، بالإضافة إلى تجارب بعض الدول حديثة العهد فى مجال الفضاء ومنها دولة أوغندا.

نايل سات

وتابعت النقابة: «فيما كانت التجربة المصرية فى مجال الفضاء هي المحور الأساس للمحاضرة، حيث تم استعراض تجارب مصر فى هذا المجال مثل القمر الصناعى نايل سات 101، ونايل سات 102، وإيجيبت سات 1، وإيجيبت سات 2، للاستشعار عن بعد».

وناقشت المحاضرة أيضا، بحسب ما أعلنته النقابة، إنشاء وكالة الفضاء المصرية عام 2019، والمشاريع المصرية المستقبلية للاستثمار فى مجال الفضاء والتى تعتمد على التقاط صور من الفضاء لمواقع البترول والمياه والثروات المعدنية دون الحاجة للاعتماد على جهة خارجية، وبالتالي توفير العملة الصعبة لصالح المشاريع القومية.

دورات شنايدر

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهندسين، عن تنظيم دورات «معمل شنايدر إلكتريك» بالنقابة العامة، والتي من المقرر أن تشمل التدريب على موضوع بعنون «Electrical Distribution Phase -1KNX (Building Automation».

وأشارت النقابة إلى أن تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 600 جنيه للمهندسين المصريين المقيدين بنقابة المهندسين المصرية وطلبة الفرقة الثالثة والرابعة من الكليات والمعاهد الهندسية المعتمدة، بينما تبلغ تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 2000 جنيه للمهندسين العرب غير المقيدين بنقابة المهندسين المصرية.