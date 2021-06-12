افتتاح فرع «القومي للمرأة» بدمياط.. ومايا مرسي: الدولة تدعم السيدات

شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، وضع حجر أساس مقر فرع المجلس القومي للمرأة الجديد بمدينة شطا بالمحافظة.

وأشادت رئيس المجلس، خلال وضع حجر الأساس، بالدور الذي تقوم به الدكتورة منال عوض في دعم ومساندة جهود فرع المجلس بالمحافظة، وتقديم كل التسهيلات لمساعدته القيام بدوره في تقديم كل الخدمات للمرأة بالمحافظة، مشيرة إلى أن الدكتورة منال نموذج متميز للنساء مصر، فهي السيدة الوحيدة ضمن تشكيل المحافظين على مستوى الجمهورية، وقد استطاعت خلال فترة وجيزة إثبات جدراتها على أرض الواقع والدليل على ذلك حجم الإنجازات التى تمت على مستوى المحافظة وعلى كل الأصعدة على حد قولها.

وأعربت رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بوضع حجر الأساس لمقر فرع المجلس الجديد بالمحافظة، والذي يعد استمراراً لجهود الدولة في دعم المرأة المصرية وتمكينها.

وأشادت رئيسة المجلس بالمساحة الكبيرة التى خصصتها المحافظة لإنشاء مقر فرع المجلس في دمياط والتى تمكنه من مساعدة أكبر عدد من السيدات وتقديم الخدمات اللازمة لهن إلى جانب توفير مكان لإقامة الفعاليات والندوات لتوعية سيدات وفتيات المحافظة.

ومن جانبها، عبَّرت محافظ دمياط عن سعادتها بمشاركة الدكتورة مايا مرسي اليوم في وضع حجر الأساس لفرع المجلس، مشيدة بالجهود التى تقوم بها الدكتورة مايا مرسي لخدمة المرأة المصرية على مستوى الجمهورية.

وأضافت محافظ دمياط أن بناء فرع المجلس بدمياط على مساحة 1500 متر سيخدم العديد من السيدات ويقدم المزيد من التوعية اللازمة لهن.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد زارت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها، في حضور السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، وحرمه مارلينا برجر، وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة دمياط اليوم لافتتاح «المدينة الصديقة للنساء» بمدينة عزبة البرج ووضع حجر أساس فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي درع المجلس القومي للمرأة إلى محافظ دمياط تكريماً لها على جهودها في دعم فرع المجلس والمرأة بالمحافظة، كما سلمت من جانبها الدكتورة منال عوض درع المحافظة للدكتورة مايا مرسي تكريما لها على جهودها في دعم المرأة المصرية.