وزير الداخلية: حريصون على التعاون مع الأجهزة الأمنية الأفريقية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محمد داود وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة، الذي يزور القاهرة حاليًا، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء؛ استعرض الوزيران عددا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك للجانبين، وأشاد الوزير القُمري بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، لدعم دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات معها في شتى المجالات.

وقال «داود»، إن زيارته للقاهرة تأتي في إطار الروابط التاريخية والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين، مؤكدًا اهتمام وزارته بالاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، ورغبته في توسيع قاعدة استفادة كوادر الشرطة القُمرية، من الخبرات التدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية، واطلع على جانب منها، خلال زيارته لأكاديمية الشرطة وكياناتها التدريبية والتعليمية المختلفة.

ومن جانبه؛ أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير القُمري للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأفريقية الشقيقة، انطلاقًا من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في كل دول القارة.

واستعرض «توفيق» خلال اللقاء؛ إستراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير في كل المجالات المتصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية، بالإضافة لتحديث المنظومة التدريبية وفقًا للمستجدات والمتغيرات الأمنية.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجانب القمري في جميع المجالات الشرطية المطلوبة، في إطار الحرص على تعزيز آليات تبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، وما توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة.

وفي نهاية اللقاء؛ وقع الوزيران مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية المصرية والقُمرية، تضمنت تفعيل أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية المُتخصصة، ورفع مستوى التنسيق المشترك بين الجانبين.