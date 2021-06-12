محمد فريد: بورصة السلع في مرحلة إعداد الأنظمة الخاصة بالتداول

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن العمل على بورصة السلع، يجرى على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من كل ما يتعلق بها، سواء من الأنظمة الإلكترونية المنظمة لعملية التداول ومخازن الربط واشتراطات العضوية للشركات، وأيضا التصنيف للسلع التي سيتم استخدامها في بعض الأوقات، للتأكد من جودة وتصنيف السلعة المدرجة في البورصة ليتم التداول عليها.

وأضاف فريد، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، أن بورصة السلع ممثلة في إدارتها لديهم خبرة كبيرة في عمليات تسليم القمح وتداولات القمح المبدئية مع 485 منفذ لاستلام القمح من خلال الدولة.

وفي تصريحات سابقة، لرئيس البورصة قال فريد، نأمل بنهاية العام 2020 أو مطلع العام المقبل، أن يتم بدء تداول أول سلعة عبر البورصة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مواصفات للسلع حتى يتم تداولها في البورصة، منها أن تكون سلعة قابلة للتنميط والتصنيف والتخزين وكثرة المتعاملين عليها وكبر حجم تعاملها.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الجمعة، منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.