للغياب بدون إذن.. إحالة 90 موظفا للتحقيق في السنبلاوين

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، إحالة 90 عاملًا بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية والزراعية ومراكز الشباب، المتغيبين عن العمل بنطاق مركز السنبلاوين للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وهم المتغيبون عن العمل بدون إذن بناء على تقرير حملة إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، للمرور والتفتيش الميداني المفاجئ بمدينة وقرى مركز السنبلاوين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

تقرير إدارة التفتيش والمتابعة عن حملتها في السنبلاوين

وأعد باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، تقريرا بنتائج حملات المرور الميداني على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدينة ومركز السنبلاوين، للوقوف على مدى انتظام العمل بها، بإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجيدين ومعاقبة المقصرين.

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، فقد أوضح التقرير إحالة 86 من العاملين بالوحدات الصحية في 4 قرى وهم: «الزريقى وشبرا قبالة وميت غريطة والتمد الحجر» بالإضافة إلى مستشفى السنبلاوين العام وعدد 2 من العاملين بمركز شباب قرية الزريقي و2 من العاملين بالجمعيات الزراعية بقرية طماى الزهايرة والزهايرة ومن العاملين بالوحدة البيطرية بقرية الحصاينة.

حملة تموينية تضبط مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص

ومن جهة أخرى أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، نتائج حملة تموينية تمكنت من تحرير محضر ضد صاحب مصنع أعلاف لمخالفته القانون وإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد 2000 كجم علف، وتم تحرير محضر ضد صاحب مصنع أعلاف آخر بناحية ميت طريف مركز دكرنس، وذلك لمخالفته القانون وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 80 شيكارة علف إجمالي وزن 2000 كجم وكذا التحفظ على عدد 170 شيكارة قشر ذرة زنة الواحدة 12 كجم بإجمالى وزن 2040 كجم.