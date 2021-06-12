عاجل.. «الشراء الموحد» تعلن التعاقد على 2.75 مليون جرعة لقاح إنفلونزا

أعلن اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، التعاقد على 2.75 مليون جرعة من لقاح «الإنفلونزا الموسمية رباعية السلالات»، موضحا أن الهيئة كان لها السبق في التعاقد على هذا اللقاح وتوفيره لمصر في وقت سابق.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة تطورات عمل «الهيئة».

يأتي ذلك في إطار عرض «زيدان»، أبرز الجهود التي حققتها الهيئة خلال العام المالي 2020 / 2021، والذي ينتهي بنهاية العام الجاري.