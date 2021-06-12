الجابر: انتخاب الإمارات بمجلس الأمن يجسد ثقة العالم ودورها الدبلوماسي

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، أن انتخاب دولة الإمارات وشغلها مقعدا في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة المجتمع الدولي في سياسة دولة الإمارات وكفاءة وفاعلية منظومتها الدبلوماسية التي تقوم بدور بارز ونشط في مختلف الموضوعات ذات الأهمية للعالم.

وتقدم «الجابر»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، بالتهنئة للقيادة الرشيدة وحكومة وشعب دولة الإمارات، منوها إلى أن هذا الفوز يعود إلى نهج دولة الإمارات في سياستها الخارجية، وتكريسها مبادئ العدل والحق والتسامح والأخوة الإنسانية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

و ثمن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، جهود الدبلوماسية الإماراتية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات مستمرة من خلال توجيهات القيادة في مد جسور التعاون الإيجابي البناء والعمل على ترسيخ السلم والاستقرار، سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.