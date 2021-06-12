مجدي الطيب ينتقد تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية: خطأ

انتقد المخرج مجدي الطيب تكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وعلق الطيب، عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا: «تكريم في المهرجان الخطأ، لفتة طيبة أن تبادر إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بتكريم الفنانة رجاء الجداوي، في الدورة 22، التي تنطلق مساء الأربعاء المقبل، لكن مع احترامي وتقديري للمهرجان، وللفنانة المحترمة، صاحبة المسيرة الطويلة، والإنجاز الفني المشهود».

وأضاف «أرى أنه كان من الأفضل تكريمها في واحد من مهرجانات السينما المتخصصة في الأفلام الروائية الطويلة، وليس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي كان ينبغي عليه الاهتمام - جرياً على عادته منذ تأسيسه - بتكريم رواد السينما التسجيلية والقصيرة والتحريك فقط».

وتابع «وأمامنا الراحل شفيع شلبي كمثال قريب، حتى لو قيل إن المهرجان كرمها لكونها ولدت في مدينة الإسماعيلية، التي تستضيف فعالياته، ملحوظة: رجاء الجداوي شاركت طوال حياتها في فيلم واحد قصير عنوانه أسانسير خمس نجوم، إخراج أشرف فايق».

تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية

قرر مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتنطلق دورته الـ22، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، الأربعاء المقبل، وتستمر حتى 22 يونيو الجاري، بمدينة الإسماعيلية، تكريم اسم الفنانة رجاء الجداوي، باعتبارها ابنة الإسماعيلية، وصاحبة رصيد سينمائي مشرف وذلك من خلال بيان صحفي للمهرجان.

رحيل رجاء الجداوي

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي في 5 يوليو 2020، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا والذي استمرت معها فترة طويلة لترحل متأثرة بالفيروس اللعين، تاركة لنا عددا من الأعمال الفنية المشرفة.