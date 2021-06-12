بروتوكول تعاون بين «المهندسين» وجامعة الدول العربية لتبادل الخبرات

وقعت نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، لتبادل الخبرات الفنية والعلمية.

وقال بيان عن النقابة، منذ قليل، إنه مثل المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية في التوقيع، كل من الدكتور طارق سالم البقلي، مدير إدارة التدريب، وهشام سمير، مشرف قطاع البرامج التدريبية، نيابة عن السفير ناصر القحطاني، رئيس المنظمة.

دعم التعاون العلمي

وتابعت النقابة في بيانها: «يأتي هذا البروتوكول انطلاقًا من دعم التعاون العلمي والفني والتقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في عقد مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية، والملتقيات والمؤتمرات العلمية المنعقدة عن بُعد»، وتبادل الدراسات الاستشارية في الموضوعات ذات الصلة بعمل الطرفين.

وأضافت النقابة في بيانها، أنه شهد توقيع البروتوكول المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس أحمد بلال والمهندسة إيمان علام عضوا لجنة التدريب بالنقابة العامة للمهندسين.

خبرات هندسية

وكان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أكد خلال مشاركته بملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران، الخميس الماضي، أن النقابة بيت لجميع أبنائها، تضم بداخلها ما يقرب من 830 ألف مهندس بكل الدرجات العلمية والعملية والمناصب القيادية، موضحًا أن النقابة هي الراعي الرئيسي للنشاط الهندسي في مصر خاصة، والمجتمع العربي عامة.

وأكد نقيب المهندسين أن المعرض يشهد استعراضًا لبعض لما تملكه مصر في مجالات التعمير والتشييد، وما تملكه من قدرات إنتاجية، من المواد المستخدمة في عمليات الإنشاء.

وتابع «ضاحي»: «يعتبر المؤتمر نداء لكل الدول الشقيقة، للمشاركة فيما هو مقبل من إعمار لأشقائنا العرب، الذين دمرت مبانيهم وأراضيهم، نتيجة العدوان الغاشم عليهم خلال الفترة السابقة.

وأضاف نقيب المهندسين: «لو نظرنا اليوم لما حدث في الدول العربية الشقيقة من العراق واليمن، مرورا بفلسطين وسوريا، سنجد أن مصر دائما رائدة في دعم هذه الدول، وكان آخرها ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، من دعم قوي لأحداث غزة، من بداية الأحداث وحتى وقف إطلاق النار».