موعد طرح إعلان شقق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

يستعد الكثير من المواطنين للمشاركة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3%، الصادرة عن البنك المركزي، لذا كثر البحث خلال الآونة الأخيرة، عن موعد طرح إعلان شقق مبادرة التمويل العقاري للمواطنين.

موعد طرح إعلان شقق مبادرة التمويل العقاري

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت إنّ مبادرة الرئيس للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، ما زالت شروطها لم تحدد بعد، مشيرة إلى أن صندوق التمويل العقاري ينتظر إعلان الشروط بشكل رسمي وبنود المبادرة من قبل البنك المركزي، مشيرة إلى أنّه من المتوقع إعلان الشروط، خلال أسبوعين أو ثلاثة، ومراجعة للشروط التفصيلية للمبادرة للتقديم والاستفادة من المبادرة، ومن ثم طرح كراسة الشروط أمام المواطنين.

وكشفت «عبدالحميد» خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية ON، أنّ الصندوق سيطرح أول إعلان متوافقًا مع مبادرة التمويل العقاري الجديدة بـ3% لمتوسطي الدخل بمساحات 100 و110 و120 مترًا، على أن يكون التسليم خلال 3 سنوات.

وأكدت أنّ أصحاب الدخل الأكبر من الحد الأقصى في المبادرة الجديدة هي 4500 للأعزب و6000 للمتزوج لفئة محدودي الدخل و10 آلاف للأعزب و14 ألفا للمتزوج لمتوسطي الدخل، كما يمكنهم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الـ8%، والتي ما زالت موجودة ومستمرة في البنوك.

شقق مبادرة التمويل العقاري

وتتمثل شروط المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021 في الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- بالنسبة لمحدودي الدخل يشترط ألا يزيد على 6 آلاف جنيه للأسرة، و4500 جنيه للأعزب بنسبة، ومقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأعزب 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للأسرة لا يتجاوز 14 ألف جنيه بنسبة مقدم من 15 إلى 20%.

- يحق للعميل / الأسرة شاملة الأولاد والقصر، الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، شرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

- يشترط أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل، وأن تكون بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.