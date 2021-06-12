3 شروط لاستفادة من هم فوق الـ60 عاما من مبادرة التمويل العقاري

من أبرز المزايا التى أتاحها البنك المركزي، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، إمكانية استفادة من هم فوق سن الـ 60 عاما من الحصول على شقة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ووضع البنك المركزي، عددا من الشروط الجديدة، يجب توافرها لدى العملاء المتقدمين للاستفادة من المبادرة، وأعمارهم فوق الـ 60 عاما.

كما أعلن البنك المركزي، شروط استفادة أصحاب المعاشات، من هم فوق عمر الـ60 عاما، على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وتتمثل شروط حصول من هم فوق الـ 60 عاما، على وحدة سكنية، ضمن مبادرة البنك المركزي، للتمويل العقاري، أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات -بغض النظر عن سن العميل- يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

كما يشترط البنك المركزي، ألا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، بالإضافة إلى تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات، للحصول على وحدة سكنية، تتمثل في تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن».

وأخيرا إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».

ويذكر أن مبادرة التمويل العقاري، تستهدف الفئات من هم من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة أقصاها 30 عاما.

وتكمن الشروط العامة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

ومن ضمن مزايا مبادرة التمويل العقاري، أنه يحق للعميل/ الأسرة «شاملة الأولاد القصر» الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، بشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.