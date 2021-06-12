مصادر: القبض على مرتكب الفعل الفاضح في قطار أسوان خلال ساعات

قالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية من المتوقع أن تلقي القبض على الشاب المتهم بإرتكاب الفعل الفاضح داخل قطار «الجيزة-أسوان» خلال ساعات، بعد أن نجحت المباحث في تحديد هوية المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الإجتماعي، وهو يجلس بجانب أحد الأطفال تبين لاحقًا أنه طفل من الباعة الجائلين، ويمارس فعلًا فاضحًا مع الطفل الذي بدا غير طبيعيٍ في مقطع الفيديو الذي يزيد عن 60 ثانية.

جريمة في القطار 1008 «الجيزة - أسوان»

وأضافت المصادر أن المتهم شاب من إحدى محافظات الصعيد، واستقل القطار رقم 1008 من محافظة الجيزة، وأثناء سيره في الطريق استغل نوم أغلب الركاب في عربة القطار التي كان يجلس فيها، واستدرج الطفل الذي لا يزيد عمره عن 10 سنوات، وكان يجلس بجانبه على المقعد وارتكب معه فعلًا فاضحًا في مشهد تسبب في إحداث موجة غضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض على المتهم.

تصوير الفيديو من أحد الركاب

وتابعت المصادر أن أجهزة الأمن رصدت الفيديو بعد قيام أحد الأشخاص بنشره على حسابه بـ«فيس بوك»، مدعيا أنه اشتبه في تصرفات الشاب، فتظاهر بالنوم بعد أن فتح كاميرا الهاتف المحمول على وضع تشغيل الفيديو، وبعد دقائق شاهد الفيديو فوجد الشاب يرتكب بجريمة بحق الطفل فتشاجر مع المتهم الذي اضطر للنزول في محطة سوهاج خشية تسليمه للشرطة، لكن مصور الفيديو أسرع في نشره على «فيس بوك»، وطالب اصدقاؤه بسرعة مشاركته على نطاق واسع حتى يجري القبض على المتهم ليأخذ عقابه القانوني، وأن أجهزة الأمن تواصل مهام عملها تمهيدًا للقبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة.