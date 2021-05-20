عاجل.. القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح في سيارة بطنطا

كشفت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ملابسات تداول مقطع فيديو على صفحة إحدى الفتيات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدون أسفله قيام قائد سيارة ملاكي «محددة» بمعاكستها في أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، وعمل إشارات خادشة للحياء، وكذا بعض الأفعال المخلة بالآداب داخل السيارة.

وأكدت الوزارة، أنه بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة: «سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا»، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

فتاة تنشر فبديو للواقعة والنيابة تستمتع لأقوالها

كانت فتاة تدعى «دعاء.م» نشرت مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه أحد الشبان أثناء محاولته التحرش بها في مدينة طنطا، بعد رفضها استقلال السيارة معه، وخلع المتهم لها ملابسه، وحين لاحظ قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته، وظل يطاردها بسيارته.

وقالت الفتاة إنها أدلت بأقوالها أمام النيابة بكل تفاصيل الواقعة، والتي حدثت أول أيام عيد الفطر المبارك، أثناء تواجدها بمدينة طنطا، لقضاء أجازة العيد هناك مع بعض زميلاتها.

تفاصيل «تحرش طنطا».. 20 دقيقة من المطاردة تنتهي بفعل فاضح

وأوضحت «دعاء» أن الشاب المتهم ظل يطاردها نحو 20 دقيقة، مما اضطرها للصعود فوق رصيف الشارع، ثم اختفى بعدها، لتجده بعد دقائق يقف بسيارته أمامها، ويقوم بفعل فاضح، مما دفعها إلى تصويره.

وأشارت إلى أنها حررت محضراً بالواقعة، برقم 3702 إداري ثاني طنطا، تتهم فيه قائد سيارة ملاكي بفعل فاضح في الشارع، ومحاولة التحرش بها، وتقديم فيديو وثقت به الواقعة.

مديرية الغربية تحدد هوية المتهم بالتحرش في طنطاوكشف مسئول بمديرية أمن الغربية عن تفاصيل جديدة حول واقعة «تحرش طنطا»، بطلها قائد سيارة ملاكي، وضحيتها طالبة في كلية الآداب بجامعة طنطا، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية حددت هوية المتهم.

وفجر المسئول الأمني مفاجأة بأن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة محل الواقعة، التي دونتها الطالبة ضحية التحرش عبر صفحتها على «فيسبوك» غير صحيح، حيث تبين بعد التواصل مع مباحث المرور، أن أرقام اللوحات تخص صاحب سيارة «بيجو»، وليست السيارة المتواجدة في الفيديو المتداول.

وأوضح أن المديرية شكلت فريق بحث من أجل معرفة هوية قائد السيارة، وتم نشر صور له، ويجري تحديد مكانه.

وقالت مصادر أمنية، في وقت سابق، إن أجهزة الأمن تفحص فيديو تحرش متداول عبر صفحات السوشيال ميديا، بمدينة طنطا في الغربية، وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تتبع اللوحة المعدنية لسيارة الشاب الذي تحرش بفتاة بعد أن «خلع لها ملابسه»، لرفضها استقلال السيارة معه، لتحديد هوية مالك السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالتحرش.