تفاصيل محطة الزهراء للخيول التي وجه السيسي بتطويرها: تضم 5 أنسال أصيلة

تعتبر محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، من أقدم المحطات في العالم، وتشرف على أكثر من 1354 مزرعة للقطاع الخاص تضم 25 ألف حصان، وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي الأصيل، واليوم وجه الرئيس عبد الفتاح السسيسي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ونائبه، بتطوير محطة الزهراء للخيول.

محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

يقول السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إن الاهتمام بمحطة الزهراء يعود إلى امتلاكها الخيول العربية الأصيلة الأم، وامتلاكها 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان، والأخير هو أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول في العالم مع الصقلاوي، ويرجع كل اسم لهذه الأنواع نسبة إلى القبائل العربية التي اشتهرت بهذه الخيول، وكانت هي مصدرها في العالم بمنطقة الجزيرة العربية، وذلك منذ نحو 4500 عام وانتقلت لمصر مع الفتح الإسلامي.

ووفق تقرير للهيئة الزراعية المصرية، التابعة لوزارة الزراعة، فإن محطة الزهراء هي الأولى عالميًا في تصدير الخيول العربية، وتقع في منطقة عين شمس، وهي مقامة على مساحة تقدر بحوالي 55 فدانًا، وتحتوى على نحو 433 رأسا من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية، وأُنشأت لتربية الخيول العربية الأصيلة عام 1908م، وفي عام 1928، إبان عهد الملك فؤاد الأول، اشترت الجمعية أرضها في عين شمس لتتوسع في الحفاظ على أنساب الخيول العربية، كما أنها تنظم في مصر مهرجانا دوليًا سنويًا للخيول العربية الأصيلة، تشارك فيه خيول عربية من مختلف الدول، ويجرى خلاله تنظيم مسابقة لاختيار أجمل الخيل، كما تمنح محطة الزهراء للخيول شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.

العلاقة بين محطة الزهراء للخيول و«مرابط مصر»

ويأتِ ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإنشاء أهم مشروع في المنطقة لتربية الخيول، وهو المشروع العالمي «مرابط مصر»، الذي يتابع تنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل، ويتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقًا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.

وفق بيانات صحفية سابقة لمجلس الوزراء، يجرى الوقت الحالي مراجعة الدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع مرابط مصر، الذي يهدف لتعزيز الدور الحضاري لمصر، ودعم السياحة، حيث من المقرر أن تكون مزرعة «الزهراء» العريقة للخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها.

مصير محطة الزهراء للخيول بعد إنشاء «مشروع مرابط»

ومن المقرر أن تحمل المحطة الجديدة للخيول، نفس الاسم السابق لمزرعة الزهراء للخيول العربية الحالية، التي سيتم نقلها إلى المحطة العالمية الجديدة بدلا من المقر الحالي، في شارع أحمد عصمت بحي عين شمس.

وتم اختيار مزرعة «الزهراء» العريقة للخيول العربية الأصيلة، لتكون النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تكون خيول محطة الزهراء هي البنية الأساسية التي سيتم إنشاء المحطة الجديدة من خلالها، بدعم فني عربي.

وسيتم دراسة الموقع المناسب لمشروع مرابط على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر مؤخرًا من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات وتعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.

ويتم تنفيذ المشروع بمدينة ‏6‏ أكتوبر من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، للنهوض بإنتاج الخيول في مصر من خلال تلك المحطة بدلا من محطة الزهراء للخيول.