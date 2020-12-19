وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة لتطويرها ورفع كفاءتها

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى تفقد اليوم محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة للاطلاع على التطوير الذي تشهده المحطة ورفع كفاءتها ايضا للاطمئنان على البرامج التي تستهدف الرعاية والتربية القصير تفقد اقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول وشدد على الاسراع برفع كفاءتها وتنمية مواردها وتوفير اقصى رعاية للخيول خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية متقلبة ويأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية للنهوض بمستقبل صناعة الخيول في مصر

ويذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات فى العالم وهي التي تمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وكان برفقة وزير الزراعة خلال جولته اليوم بالمحطة اللواء مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة الزراعية المصرية والدكتور صلاح فتحي مدير محطة الزهراء للخيول العربية