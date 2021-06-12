«الجندي» يوضح خطأ شائع في آية «الخبيثات للخبيثين»: ملهاش علاقة بالزواج

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض لديهم تفسير خاطئ عن الآية الكريمة: «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات»، حيث يسقط كثيرون الآية على الزوج، وأن الطيب يتزوج طيبة والخبيثة تتزوج خبيثا، وهذا ليس صحيحا، موضحًا أن الأمر ليس له علاقة نهائيًا من قريب أو بعيد بالزواج، «معناه أن الكلمات الطيبة يقولها الناس الطيبة والكلمات الخبيثة يقولها الناس الخبيثة فقط».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن القرآن الكريم يتعامل بأعلى مراتب الإحترام والتنظيم والبروتوكول، في كل أمور حياتنا بما فيها الحياة الخاصة، لافتا إلى أن سبب كل المشكلات التي يعاني منها المجتمع هي البعد عن العمل بالقران الكريم وتعاليمه.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن القرآن الكريم حث على الاستئذان، وهو أدب يجب أن نُعلمه لكل الأطفال، «فلا يجوز أى يدخل أي شخص على الثانى دون إذن، فيه نظام وبرتوكول، والمسألة لها قواعد عند المؤمنين، فالنبى محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان حتى ولو على أمك».

وتابع: «دلوقتي الأمر مختلف. تلاقي الواحد كابس على البيت، دون استئذان، ويكشف البيت كله بنظره، دون حياء، فالإذن أساسا من النظر، المجتمع لازم يكون فيه رباية، دلوقتي في ناس بتصور نفسها وهي في الحمام، وصلنا إلى حالة لا تفعلها الحيوانات، بيصور زوجته وأبنائه، ويقولك أوبن مايند».