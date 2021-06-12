قال خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة استخرجت ما يزيد عن 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، لذا جرى البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مكاتب التأهيل البالغ عددها 225 على مستوى المحافظات توفر تلك البطاقات، موضحًا أن البطاقات تسهل الحصول على خدمات عدة. وتستعرض «الوطن» طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة على النحو الآتي:

1. تسجيل الطلب من هنــــــــــا، والتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنّها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون، وتأكد من أنّ الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2. ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) والتأكد من إجابتها بشكل دقيق.

3. يظهر لك بعد ذلك رقم الطلب الخاص بك، احفظه، وتكون هذه الخطوة لدراسة حالتك وليس معناها أنّ طلبك مقبول لذا عليك استكمال باقي الخطوات.

وبعد ملء النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، ومن خلال ذات النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل.

4. استعلم عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5. حال قبول الطلب احجز موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة واتجه إلى مكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك الأوراق والمرفقات لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6. وبناءً على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

- الدخول عبر رابط خدمات ذوي القدرات الخاصة من هنــــــا.

- يختار الشخص الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، يتم بعدها اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق.

- تسجيل الرقم القومي، ويتطلب الأمر إدخال بعض البيانات الأساسية مثل اسم صاحب البطاقة بالكامل.

- إضافة إلى اختيار عنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.

- ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عن طريق الاتصال بالخط الساخن على الرقم 15044.