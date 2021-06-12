«قمحة»: مصر والسعودية وقعوا أكثر من 60 اتفاقية منذ 2015

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن العلاقات المصرية السعودية والإمارات، دائما في تطور كبير، وأنهم ساندوا مصر في أثناء قيام ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه على المستوى الإستراتيجي، تم توقيع أكثر من 60 اتفاقية منذ عام 2015 وحتى الآن، وهو ما طور في مجالات التعاون بين مصر والسعودية، لزيادة معدلات التنمية لصالح شعوب الدولتين والدول الأخرى الشقيقة.

قمحة: مصر تسعى لإثبات حقها الرافض لإجراءات الملء الأحادية من إثيوبيا

وأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، بالنسبة للسد الإثيوبي، فإن مصر دائما ما تسعى إلى إثبات حقها في رفض كل الإجراءات الأحادية من جانب الطرف الإثيوبي، وتهدف دائما في البحث عن حلول حتى تكون المكاسب للجميع، مع الاحتفاظ على حقوق دول المصب وحقها في التوصل لحل دائم وشامل بتلك القضية، وأن لا تنفرد دول المنبع بأي حدود تمثل ضررا في حقوق الشعوب والدول.

قمحة: مصر تتعامل دائما مع أزماتها الأفريقية بمنتهى الحكمة

وأوضح أن مصر تتعامل دائما مع أزماتها الأفريقية بمنتهى الرشد والحكمة، وتدرك تماما موقعها في القارة، وأدواتها في التعامل مع أزمات القارة مختلفة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية تعتمد على فكرة التشاركية، وأن المكسب للجميع، والقدرة على مواجهة الأمراض المستوطنة، ومواجهة الفساد.

وأكد أن مصر لا تدخر جهدا في التعاون مع الدول الأفريقية، وفي المقابل هناك حرص إثيوبي على المراوغة، ولكن إزاء تطور الأحداث حاولت مصر الاستعانة بالخبرات الأجنبية، مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، من أجل تحقيق مصلحة الشعوب في الدول الثلاث، وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك، وتحرص مصر على الالتزام بها، إضافة إلى حرصها على المفاوضات المباشرة لتحقيق مكاسب للشعوب.

وشدد «قمحة» على أن الأهم في ذلك هو إشعار المجتمع الدولي أنه في حال عدم حسم هذه المفاوضات خلال الأيام المقبلة، فإن هذا الأمر سيؤثر على أمن واستقرار المنطقة.