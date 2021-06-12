وزير الأوقاف لراغبي حج النافلة: الصدقات بالطعام والدواء والكساء أولى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المملكة العربية السعودية، اتخذت قرار اقتصار الحج على المواطنين والمقيمين فقط «مضطرة»؛ خوفًا على صحة البشرية، فكان من مصلحة السعودية أن يكون الحج بأعداد كبيرة، لكن أقدمت على هذا الأمر لتوازن المصالح، كما أنه لولي الأمر أن يُقيض المباح وأن ينظمه، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «العربية».

وأضاف «جمعة»، أن بعض المواطنين قد يُسبب لهم هذا القرار جوانب نفسية، ولكن يجب أن نُشيد بقرار المملكة بأن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له الحج سواء كان من المقيمين أو المواطنين، لأن من لم يؤدي الفريضة أولى بأدائها في ظل هذه الجائحة، «من لم يّحج وكان قد نوى تأديته ومات الآن يبقى ميت معذور، أما الإنسان لو بيحج النافلة يتصدق أفضل للفقراء والمساكين والمحتاجين».

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن من يقوم بالتصدق بأموال حج النافلة على الفقراء والمساكين يؤجر مرتين، أجر الحج وأجر العمل الصالح، «نسأل الله أن يعجل برفع البلاء من مصر وكل الدول العربية والإسلامية، البلاء لو وقع في بلد أثره يتعدى أي بلد، نسأل الله أن يرفع البلاء، فالقضية تُعد قضية وعي وعلم وفهم، بقول للإنسان من كان يريد الحج، ولم يتمكن حج الفريضة أنت في حكم المعذور فلو لقيت الله سيكون معك العذر».

وتابع: «أما من يريد أداء حج النافلة، فبقول له أبواب الخير فيها متسع عظيم، كنا نقول إطعام الجائع ومداواة المريض وكساة العاري، أولى من حج النافلة وعمرة النافلة، احنا دورنا كعلماء جميعا أن نتعاون في وزارات الشؤون الدينية والمؤسسات الدينية ونبين للناس ونأخذ الناس بالحكمة والموعظة الحسنة».

وواصل: « ينبغي أن الجميع يعلم أن المملكة مصلحتها في كثرة الحج والحجاح وليس في قلة الحج، لأنها تسبب مضارة اقتصادية وكانت في مصلحتها أن تتوسع، ما السبب الذي يدعوها لذلك سوى فيروس كورونا، وتحقيق المقاصد للشريعة، وعندما تتضافر الأصوات العاقلة في مختلف دول العالم العربي والاسلامية، فغننا بإذن الله ستصل رسالتنا بالحكمة والموعظة الحسنة».