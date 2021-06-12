«التمويل العقارى» يحقق طفرة بنسبة 51.12% خلال «كورونا»

شهدت أدوات التمويل غير المصرفية تطوراً كبيراً على المستوى المحلى فى الآونة الأخيرة، رغم تداعيات جائحة كورونا، لأهميتها فى تحقيق طفرات اقتصادية والمشاركة بقوة فى عملية التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة حالياً.

والتمويل العقارى يُعتبر أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات، سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقارى فى مصر نمو الاقتصاد المصرى وتنشيط السوق المحلية.

ويستكمل «الوطن الاقتصادى» رصده لسلسلة التمويل غير المصرفى وتطوره بالتزامن مع جائحة كورونا، وعلى صعيد التمويل العقارى، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالى قيمة التمويل بنسبة 51.12% خلال الـ12 شهراً التى بدأت فى أبريل 2020 حتى مارس 2021، وهى فترة انتشار جائحة كورونا (عام الجائحة).

وسجل إجمالى قيم التمويل العقارى خلال فترة الجائحة 4.43 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقارنة بالفترة المناظرة (أبريل 2019: مارس 2020) التى سجلت 2.93 مليار جنيه، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما انخفض عدد المستثمرين الجدد خلال الفترة (بداية أبريل 2020 إلى نهاية مارس 2021) بنسبة 35.58%، ليسجل 4861 مستفيداً، مقارنة بـ7546 مستفيداً خلال الفترة المناظرة للعام السابق له.

ويوضح تراجع عدد المستفيدين مع زيادة قيمة التمويل نفسها ارتفاع متوسط قيمة تمويل الوحدة الواحدة، وهو ما يعطى مؤشراً على تراجع طلبات تمويل محدودى ومتوسطى الدخل خلال فترة الجائحة مع زيادتها على مستوى أصحاب الدخول المرتفعة.

وعلى صعيد إحصائيات قطاع التمويل العقارى خلال الربع الأول لعام 2021، سجل إجمالى قيمة العقود 1.70 مليار جنيه، كما وصل أعداد المستثمرين الجدد 1466 مستفيداً بنهاية مارس 2021.

استحوذ المستثمرون حسب شرائح الدخل الشهرى (أعلى من 3500 جنيه) على المركز الأول بنسبة 70.33% من إجمالى أعداد المستثمرين.

ويليهم المستثمرون ذوو شرائح الدخل الشهرى (حتى 2500) فى المركز الثانى بنسبة 20.46% من إجمالى أعداد المستثمرين خلال الربع الأول لعام 2021، ويستحوذ المستثمرون ذوو شرائح الدخل الشهرى (2500 - 3500) على النسبة المكملة بمعدل 9.21% من إجمالى أعداد المستثمرين.

واستحوذ عدد المستثمرين الموزّع بغرض الاستخدام السكنى على المركز الأول بنسبة 90.31% من إجمالى أعداد المستثمرين ليسجل 1324 مستثمراً.

وسجل عدد المستثمرين الموزّع بغرض الاستخدامات الأخرى 142 مستثمراً بنهاية مارس 2021، بنسبة 9.69% من إجمالى أعداد المستثمرين، مقارنة بـ12 مستثمراً بنهاية مارس 2020، بنسبة 1.55% من إجمالى أعداد المستثمرين.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية تسجيل شركات التمويل العقارى إجمالى قيم عقود بنحو 1.70 مليار جنيه، موزعة على «عملاء عاديين» بمبلغ 821 مليون جنيه، بنسبة 48.20% من إجمالى التمويل.

كما ضخت شركات التمويل العقارى 820 مليون جنيه لعملاء «المحافظ المشتراة» بنهاية مارس 2021، بنسبة 48.15% من إجمالى التمويل.

ووجهت شركات التمويل العقارى 62 مليون جنيه «لعملاء الصندوق» بنهاية مارس 2021، بنسبة 3.65% من إجمالى التمويل.