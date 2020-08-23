"المركزى" يُقر تعديلات بمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل

أعلن البنك المركزى عن تعديل البند (ج) من المادة (4) الوارد بالشروط والإجراءات التفصيلية المرفقة بمبادرة التمويل العقارى، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل ليُصبح صافى مساحة الوحدة 150 متراً مربعاً.

وأشار «المركزى» فى كتاب دورى، إلى ضرورة التحقّق من صافى مساحة الوحدة بمعرفة البنك، وذلك من خلال تقرير المقيم العقارى أو عقد الوحدة، موضحاً أنه فى ضوء متابعة استخدام المبادرة تبين عدم تفعيلها بالشكل المتوقع، وبالتالى عدم استفادة الفئة المستهدفة منها، وبدراسة الأمر اتضح أن أحد أهم معوقات تفعيلها هو عدم وضوح إذا كانت مساحة الوحدة المذكورة كأحد شروط الاستفادة من المبادرة -بواقع 150 متراً مربعاً كحد أقصى- هى صافى أم إجمالى مساحة الوحدة. وعملاً على التيسير على العملاء، وفى ضوء المقترحات الواردة من البنوك، قرر مجلس إدارة البنك المركزى تعديل البند (ج) من المادة (4) الوارد بالشروط والإجراءات التفصيلية المرفقة بمبادرة التمويل العقارى، ليُصبح صافى مساحة الوحدة 150 متراً مربعاً.