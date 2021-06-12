ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في روسيا بنسبة 50%

ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة، بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 50%، خلال الأسبوع الماضي، وأكثر من الضعف في موسكو، بحسب ما أوضحت فرقة العمل الوطنية المعنية برصد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الفرقة إنه تم تسجيل 13510 إصابة، أمس الجمعة، ويعد عدد الإصابات المسجلة، هو الأعلى منذ 6 يونيو الجاري، عندما تم تسجيل 9163 إصابة، وأن ما يقرب من نصف الحالات الجديدة المسجلة تكون في العاصمة موسكو، وجرى تسجيل 6701 إصابة مقارنة بإجمالي 2936 حالة قبل أسبوع.

وتعليقا على ارتفاع إصابات كورونا، قالت سلطات موسكو إن تطبيق ارتداء الكمامات والقفازات في وسائل النقل الجماعي وفي المتاجر والأماكن العامة الأخرى، سيتم التشديد عليه، وإن المخالفين قد يواجهون غرامات تصل إلى خمسة آلاف روبل بما يعادل 70 دولار أمريكي.

ومنذ تفشى الفيروس في البلاد، أبلغت فرقة العمل عن ما يقرب من 5.2 مليون إصابة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 146 مليون نسمة، و126 ألف حالة وفاة، غير أن تقرير صادر عن اللجنة الحكومية للإحصاء «روسات»، أمس الجمعة، وجد أكثر من 144 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في العام الماضي وحده.

وجد تقرير اللجنة أن عدد المتوفين في عام 2020، زاد بنحو 340 ألف شخص مقارنة بعام 2019، إلا أنها لم تذكر تفاصيل أسباب ارتفاع عدد المتوفين على أساس سنوي.

وأشارت اللجنة إلى أن ارتفاع حصيلة الوفيات وانخفاض عدد المواليد مجتمعين، أدى إلى انخفاض إجمالي في عدد السكان بمقدار 702 ألف نسمة، أي ضعف الانخفاض في عام 2019.

فى السياق نفسه؛ أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، عطلة عن العمل لمدة أسبوع، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، في العاصمة الروسية.

وأوضحت سلطات العاصمة الروسية أن هذه العطلة، جرى منحها لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بالفيروس.

وقال «سوبيانين» في بيان لا يمكننا التصدي لهذا الوضع في موسكو، حيث سُجلت 6701 إصابة جديدة بكورونا السبت، قائلًا: «لوقف ارتفاع معدلات الإصابة والحفاظ على أرواح الناس وقعت مرسوما، يقضي بأسبوع عطلة من 12 إلى 20 يونيو الجاري».

وتشير البيانات الصحية في روسيا إلى أن عدد الإصابات الحالية بفيروس كورونا المستجد هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر.