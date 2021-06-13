تعليمات الصحة للمسافرين في المطارات بشأن فيروس كورونا: تعقيم الأمتعة

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الوقائية للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا في المطارات، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين والحفاظ على استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا، خاصة وأنه يشهد حالة من الاستقرار والانخفاض الملحوظ في أعداد مصابي الفيروس وكذلك وفياته.

قياس درجة حرارة المسافرين

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه لابد من التزام المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار بارتداء الكمامة والالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن متر بين الأشخاص.

وتابعت الوزارة في منشورها أنه لابد من تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالانتعاش والالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن متر بين الأشخاص وقياس درجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع لحجز تطعيم كورونا، موضحة أن الحجز يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وحذرت أي جهة تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تعمل على الترويج للتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القنوات الاتصالية بينها وبين المواطنين لاطلاع المواطنين على كل مستجدات فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.