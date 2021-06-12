السلطة الوطنية في الجزائر: الانتخابات جرت في ظروف جيدة باستثناء بعض الصعوبات

قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن الانتخابات جرت في ظروف جيدة باستثناء بعض الصعوبات التي تخللت عملية الاقتراع ببعض المناطق، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأضافت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن العملية الانتخابية تمت باحترام الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وأغلقت صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزائرية التي شهدتها البلاد اليوم، وبدأت عمليات فرز الأصوات مباشرة قبل ساعة.

وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إلى أن نسبة الإقبال حتى الساعة 4 عصرا بلغت 14.47%، حيث جرى تسجيل تصويت 3 ملايين و402 ألف و720 ناخبا من بين 23 مليونا و522 ألفا و322 ناخبا.