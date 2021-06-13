من الهاتف وخلال أقل من 10 دقائق.. خطوات استخراج قيد عائلي «أون لاين»

خلال الفترة الأخيرة، ومع انتشار جائحة كورونا في العالم، زادت الحاجة إلى تقليل التعامل في المصالح الرسمية، حيث يزدحم المواطنون، وهو ما بدأت فيه الحكومة المصرية بالفعل، حيث أصبح الكثير من المعاملات الحكومية مميكنة يمكن أداؤها عن طريق الهاتف «أون لاين»، وخلال أقل من ساعة، ومنها استخراج قيد عائلي.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، خطوات استخراج قيد عائلي من هاتفك المحمول وخلال أقل من الساعة، وذلك في السطور التالية..

شروط استخراج قيد عائلي باستخدام الإنترنت.

وحتى يتمكن المواطن من استخراج قيد عائلي، إلكترونيًا، يجب أن تتوفر بعض الشروط وهي كالآتي..

أن يكون المتقدم قد سبق له استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة، أي أنها ليست المرة الأولى.

يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هى آخر حالة اجتماعية لهما.

يجب أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

استيفاء بيانات الأسرة كاملة سواء للزوج أو الزوجة وأبناء.

أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

وللحصول على القيد العائلي يجب أن تقوم بتوفير عدد من المستندات، والتي جاءت كالآتي..

صورة البطاقة الشخصية لمقدم طلب الحصول على القيد العائلى.

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

صورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين.

صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

خطوات استخراج القيد العائلي من الهاتف الذكي

ويمكنك التقدم لاستخراج القيد عائلي إلكترونيًا من هاتفك الذكي، باتباع الخطوات الآتية..

تبدأ الخطوة الأولي بالدخول على موقع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، من هنـــا، واختيار استخراج القيد العائلي.

يجب استيفاء البيانات الخاصة بالأسرة، للزوج أو الزوجة.

اختيار طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي مميكنة وقيمتها 75 جنيها.

الضغط بالموافقة على كافة الشروط المطلوبة في استخراج القيد العائلي.