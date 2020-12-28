«الإسكان»: الزواج الثاني سبب طلب «القيد العائلي» ضمن أوراق الحجز

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سبب طلب الصندوق لوثيقة القيد العائلي، ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية، هو الزواج الثاني، لأن هناك مواطنين يقدمون باسم أكثر من زوجة، للحصول على أكثر من وحدة.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن الصندوق يدعم الأسرة مرة واحدة فقط، أي كل مواطن يحصل على وحدة سكنية مدعومة بكرة واحدة.

وأوضحت «عبدالحميد» أن المتزوج أكثر من زوجة لم يخرج ضمن الأولوية المنصوص عليها بشروط الإسكان الاجتماعي، ولكنه يحصل على وحدة سكنية مرة واحدة فقط.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه كان ضروريا إدراج وثيقة القيد العائلي ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، لأن البطاقة الشخصية لم تظهر الزواج الثاني.

ويتم تخصيص الوحدات إلكترونيا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوي الاحتياجات الخاصة على نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

يتم سداد ثمن الوحدة المتبقي بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 8% سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019.

وعن الشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط لحجز وحدة سكنية، أوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنها ثابتة فى كل إعلان، ولكن تختلف فقط المساحة والأسعار من إعلان لآخر، حسب الوحدات المطروحة داخل المدن.

أما عن تغيير حدود الدخل المطلوبة فى كل إعلان، أكدت عبدالحميد أن حدود الدخل تكون ثابتة في جميع الطروحات، ولكن يقوم الصندوق بتغييره مرة كل عام أو عامين، حسب الدخل المحدد لكل إعلان.