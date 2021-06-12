الزراعة: تخصيص 10 مليارات لدعم البتلو والتحسين الوراثي للثروة الحيوانية

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدعم مشروعات الثروة الحيوانية بـ10 مليارات جنيه إضافية، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية.

وقال «القرش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الـ 10 مليارات جنيه، سيتم تخصيصها لمشروع البتلو ومشروعات تحسين السلالات والعجلات العشار، مؤكدًا أن مصر شهدت نهضة حقيقية في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، نظرًا لعدد من الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها مؤخرًا، وأهمها على الإطلاق إحياء مشروع البتلو والتحسين الوراثي وتطوير مراكز تجميع الألبان، وحصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني.

وأضاف «متحدث الزراعة» أن الرئيس السيسي دعم مشروع إحياء البتلو منذ توليه المسئولية، والمشروع ساهم في خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والشباب في الريف، وساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، مشيرًا إلى أن المشروع تم تمويله حتى الآن بـ 5 مليارات جنيه، واستفاد منه 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 ألف رأس ماشية.

وفيما يتعلق بمشروعات التحسين الوراثي؛ أوضح «القرش» أنه تم وضع خطة طموحة في إطار توجيهات القيادة السياسية، تمثلت في توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة، ذات صفات وراثية عالية وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعي لـ 117022 رأس من إناث الأبقار والجاموس من طلائق ذات صفات وراثية عالية، لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان، وتم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة.

وأكد «متحدث الزراعة» أنه تم لأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان وإدخالها، ضمن المنظومة الرسمية، وضمان وجود بيانات عنها، لتقديم كل الدعم اللازم لها، والبدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير، وحصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية، وبلغت 826 مركزا، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص، وأنه تم إدارج مركز تجميع الألبان، ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة «5%» للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، واعتماد صرف قروض لـ97 مركزا بإجمالي مبلغ 253 مليون جنيه.