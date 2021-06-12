الكنيست.. من وكالة في القدس وسينما في تل أبيب للإطاحة ببنيامين نتنياهو

يشهد يوم الأحد تصويت الكنيست، على تشكيل الحكومة السادسة والثلاثين لإسرائيل، وهي ائتلاف مكون من ثمانية أحزاب سيشهد تناوب رئيس الوزراء المعين نفتالي بينيت من حزب «يمينا» على رئاسة الوزراء مع زعيم حزب «يش عتيد» يائير لابيد، وإذا تمت المصادقة عليه، فإن الإئتلاف سيطيح برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من السلطة بعد 12 عاما.

وفي 25 يناير 1949 جرت لأول مرة الانتخابات للكنيست، التي سميت بـ«المجلس التأسيسي»، وفي 14 فبراير 1939 الموافق عيد الشجرة اجتمع المجلس التأسيسي لأول مرة في مبنى الوكالة اليهودية في القدس.

وبعد يومين من الجلسة الافتتاحية للكنيست الأولى، قرر المجلس التأسيسي أن الهيئة التشريعية لإسرائيل تسمى بالـ«كنيست»، حيث يعود الاسم «كنيست» إلى «كنيست الكبرى» وهي المؤسسة العليا لرؤساء إسرائيل وحاخاميها، التي اجتمعت في القدس، وتحدد عدد أعضاء الكنيست بصورة تتماشى وعدد أعضاء «كنيست الكبرى» 120 حاخاما.

وتأثرت عادات الكنيست وطرق عملها من مجلس النواب (وهو المؤسسة المنتخبة للسكان اليهود في فلسطين زمن الانتداب البريطاني)، كما ورثت الكنيست منه طريقة الانتخابات القائمة، هذا وقامت الكنيست أيضا بتبني عدد من التدابير التي اتخذها له البرلمان البريطاني.

بعد جلستها الأولى في مبنى الوكالة اليهودية في القدس، نقلت الكنيست مكان سكنها إلى تل أبيب، ولمدة تسعة أشهر عقدت جلساتها في دار السينما «كيسم» وفي فندق «سان ريمو» في تلك المدينة.

وفي أعقاب ما صرح به رئيس الحكومة الأول لإسرائيل ديفيد بن جوريون، قررت الكنيست في 13 ديسمبر 1949 نقل مكانها إلى القدس، وعقدت جلساتها الأولى مرة أخرى في مبنى الوكالة اليهودية، وفي 13 مارس 1950 انتقلت الكنيست إلى «بيت أرازي فرومين» في شارع الملك جورج في القدس، ولمدة أكثر من 16 عاما عقدت الكنيست جلساتها في ذلك المبنى.

وفي 25 يوليو 1956 أعلنت رئاسة الكنيست بالمشاركة مع نقابة المهندسين والمعماريين الإسرائيلية عن خوض منافسة علنية لتخطيط مقر دائم للكنيست في مجمع مباني الحكومة في جبعات رام، وقبل نشر نتائج المنافسة شاع الخبر أن البارون أدموند دي روتشيلد ترك في وصيته مبلغ 6 ملايين ليرة إسرائيلية لبناء المقر.

وفي 14 أكتوبر 1958 تم وضع حجر الأساس لمقر الكنيست الجديد بحضور أرملة البارون جيمس دي روتشيلد، وبالتالي في 30 أغسطس 1966 أقيم حفل رسمي بمناسبة تدشين ذلك المبنى.

وفي عام 1992 انتهى عمل بناء جناح جديد في الجهة الجنوبية من الكنيست – جناح نجبا الذي يحتوي على مكاتب عدد من أعضاء الكنيست، كما على غرف اللجان وقاعة الأوديتوريوم.

وفي عام 2008 تم إنجاز بناء جناح آخر في الجهة الشرقية من الكنيست – جناح كيدما الذي يحتوي على مكاتب إضافية لأعضاء الكنيست، وغرف حديثة لعقد جلسات اللجان البرلمانية وعدد من المكاتب.