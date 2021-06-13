بريطانيا تسجل 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا.. وتحذيرات من تخفيف الإغلاق

تتجه بريطانيا للمضى قدما فى خطتها لتخفيف قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت السلطات سابقا، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ألمح بقوة أمس السبت، إلى أن التخفيف المزمع تنفيذه لقيود فيروس كورونا في إنجلترا هذا الشهر، سيتأخر نتيجة انتشار سلالة «دلتا» التي اكتشفت في الهند.

و أشار جونسون، خلال سلسلة مقابلات على هامش قمة قادة مجموعة السبع في جنوب غرب إنجلترا، إلى أنه بات أكثر تشاؤمًا بشأن تخفيف القيود المقبل المقرر في 21 يونيو الجارى، حيث وصل عدد الإصابات في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى مستويات لم تشهدها منذ فبراير.

ورغم ارتفاع مستوى الإصابات اليومية إلى ثلاثة أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال أدنى من نحو 70 ألف حالة سجلت في يناير في ذروة الموجة الثانية للجائحة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء البريطاني، إعلانًا يوم الاثنين 21 يونيو، عن موعد تخفيف الإغلاق وهي المرحلة الرابعة في خطة حكومته المكونة من أربع مراحل.

وأكد الزعيم البريطاني، مرارا أن أي تخفيف للإغلاق يعتمد على الوضع الحالي، لكنه أشار منذ أسابيع إلى أنه يعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على إزالة جميع القيود على التباعد الاجتماعي هذا الشهر، بما في ذلك السماح بإعادة فتح النوادي الليلية لأول مرة منذ تفشي الفيروس في مارس 2020.

فيما سجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس السبت 7738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19»، بينما تم رصد 12 وفاة جراء المرض.

وأوضحت الوزارة، في إحصائية جديدة، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 7738 إصابة، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4558494 إصابة.

وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ أول أمس الجمعة 8125 حالة، ما يمثل أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2021.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 12 وفاة ناجمة عن المرض مقارنة مع 17 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127896 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 41.291 مليون شخص، بينهم أكثر من 29.451 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.