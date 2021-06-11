رئيس وزراء بريطانيا: سنتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح العام المقبل

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن نجاح برنامج التطعيم (المضاد لكورونا) الخاص بنا (في بريطانيا)، يعني أننا بإمكاننا التبرع بـ«100 مليون جرعة على الأقل»، العام المقبل، لمن يحتاجون لهذه اللقاحات.

وأضاف جونسون في تغريدة، له على «تويتر»: «آمل أن زملائي قادة قمة السبع سوف يطلقون تعهدات مماثلة، حتى نستطيع معا أن نلقح العالم، بنهاية العام المقبل».

وكان رئيس وزراء بريطانيا، شدد على أن قمة مجموعة السبع الكبار التي انطلقت في بلده اليوم تمثل فرصة لاستخلاص دروس جائحة فيروس كورونا وتفادي تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلالها.

وصرح جونسون، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، أمام زعماء G7 والاتحاد الأوروبي، في مستهل القمة المنعقدة في منتجع كاربيس باي الساحلي بمقاطعة كورنوال شمال غرب إنجلترا: «أعتقد أنه من الضروري حقا عقد هذا الاجتماع لأننا نحتاج إلى ضمان لأن نستخلص دروس الجائحة، وألا نكرر بعض الأخطاء التي ارتكبناها دون أدنى شك خلال الأشهر الـ18 الأخيرة»، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن رويترز.

وأكد جونسون، أنه من اللازم أن يتأكد زعماء مجموعة السبع من أنهم يتيحون لاقتصادات دولهم التعافي في المرحلة الحالية.

ويمثل هذا الاجتماع أول قمة تعقدها دول «G7» بصيغة حضورية منذ بدء جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تركز أجندة القمة على محاربة الجائحة وجهود تطعيم العالم ضد الوباء وتحديات كبرى أخرى مثل تغيرات المناخ.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجموعة السبع (G7) تبحث تخصيص 100 مليار دولار من ذخيرة صندوق النقد الدولي، لمساعدة الدول الأشد تضررا من أزمة «كوفيد-19».

ومن المقرر أن يُطرح الأمر للنقاش عندما يبحث زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) كيفية توجيه التعافي العالمي من الجائحة، في قمة تُعقد على مدى ثلاثة أيام في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا، وتبدأ اليوم الجمعة.

وقال مكتب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة وشركاءنا في مجموعة السبع سيبحثون بجدية بذل جهد عالمي يضاعف إثر المقترح الخاص بمخصصات حقوق السحب الخاصة للدول الأشد احتياجا.

وأضاف البيان قائلا: «وسيدعم الجهد المقترح، والذي ربما يصل حجمه إلى 100 مليار دولار، لتوفير الاحتياجات الصحية، بما يشمل التطعيمات والمساعدة في إتاحة تعاف اقتصادي أقل تلويثا للبيئة وقوي وسريع في الدول العرضة للخطر، وتعزيز عملية تعاف عالمية أكثر اتزانا وشمولا واستدامة».

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقية دول مجموعة السبع أمس إلى التوصل لاتفاق بشأن إعادة تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الأفريقية.