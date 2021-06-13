تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية: لا تزال على جهاز الأكسجين

منذ دخولها المستشفى قبل أسابيع، ويبحث العديد من جمهورها عن تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية، التي لا تزال موجودة على جهاز الأكسجين ولا تستطيع التنفس بدونه، إذ إن حالتها الصحة لم تسمح للأطباء بعد بأن يقرروا خروجها.

وكتب الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز عبر «انستجرام»: «وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا. دلال عبدالعزيز، يودون الاطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل».

تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

ومنذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، أعلن رامي رضوان عن سلبية المسحة عبر «فيس بوك» قائلا عبر حسابه الرسمي: «الأهل والأصدقاء لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية أ. دلال عبدالعزيز (سلبي كورونا منذ أيام) التي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي أ. سمير غانم (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك) لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها. الحمد لله على كل شيء. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب. (توضيح: مسحة حماتي سلبية..لكن لم يأمر الله بعد بالتعافي. الحالة لاتزال صعبة كما أوضحت سلفا ولذلك نرجوكم الدعاء».

تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية وخبر وفاة سمير غانم

ومازالت حتى الآن دلال عبدالعزيز لا تعرف خبر وفاة زوجها سمير غانم، حيث تتحفظ أسرتها على إبلاغها الخبر كي لا تسوء حالتها، خاصة أنه بالرغم من التحسن النسبي إلا أن حالتها لا تسمح، وأجلت بنات الفنانة (إيمي ودنيا) أعمالهما ومشاريعهما الفنية من أجل البقاء بجوار والدتهما، حتى يتم شفائها وتستطيع أن تخرج من المستشفى، ومازالت الشقيقتان ترتديان الملابس الملونة حين لقاء والدتهما، التي يترددان عليها بشكل مستمر في المستشفى حتى لا تبقى وحيدة.